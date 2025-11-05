Kompenzace Datový analytik in Greater Melbourne Area ve společnosti ANZ se pohybuje od A$126K year pro Data Scientist do A$171K year pro Senior Data Scientist. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Melbourne Area činí celkem A$119K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ANZ. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
