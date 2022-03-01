Adresář Společností
Anyscale
Anyscale Platy

Rozsah platů Anyscale se pohybuje od $144,275 v celkové kompenzaci ročně pro Náborový pracovník na spodním konci do $317,500 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Anyscale. Naposledy aktualizováno: 8/11/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $318K
Produktový manažer
$204K
Náborový pracovník
$144K

Architekt řešení
$299K
Technický manažer programu
$208K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

U společnosti Anyscale podléhají Akciové/kapitálové granty 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Anyscale je Softwarový inženýr s roční celkovou kompenzací ve výši $317,500. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Anyscale je $207,955.

Další zdroje