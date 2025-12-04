Seznam společností
Anti-Defamation League
Anti-Defamation League Investiční bankéř Platy

Průměrná celková kompenzace Investiční bankéř in Saudi Arabia ve společnosti Anti-Defamation League se pohybuje od SAR 249K do SAR 354K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Anti-Defamation League. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$75.3K - $85.7K
Saudi Arabia
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$66.5K$75.3K$85.7K$94.5K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Investiční bankéř ve společnosti Anti-Defamation League in Saudi Arabia představuje roční celkovou odměnu SAR 354,456. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Anti-Defamation League pro pozici Investiční bankéř in Saudi Arabia je SAR 249,320.

