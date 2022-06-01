Adresář Společností
Anthology
Anthology Platy

Rozsah platů Anthology se pohybuje od $15,075 v celkové kompenzaci ročně pro Konzultant v managementu na spodním konci do $179,598 pro Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Anthology. Naposledy aktualizováno: 8/21/2025

Softwarový inženýr
Median $125K

Full-stack softwarový inženýr

Informatik (IT)
$74.6K
Konzultant v managementu
$15.1K

Produktový designér
$87.4K
Vedoucí softwarového inženýrství
$70.4K
Architekt řešení
$180K
FAQ

