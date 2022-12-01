Adresář Společností
Anta
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Anta Platy

Rozsah platů Anta se pohybuje od $62,356 v celkové kompenzaci ročně pro Módní návrhář na spodním konci do $133,718 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Anta. Naposledy aktualizováno: 8/21/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Módní návrhář
$62.4K
Lidské zdroje
$109K
Softwarový inženýr
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Vedoucí softwarového inženýrství
$134K
Architekt řešení
$82.9K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Anta je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $133,718. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Anta je $109,001.

Doporučené práce

    Pro Anta nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Databricks
  • Microsoft
  • Netflix
  • Snap
  • SoFi
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje