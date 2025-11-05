Seznam společností
Ant Group
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Shanghai Area

Ant Group Softwarový inženýr Platy v Greater Shanghai Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Shanghai Area ve společnosti Ant Group činí celkem CN¥557K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ant Group. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Ant Group
Software Engineer
Shanghai, SH, China
Celkem za rok
CN¥557K
Pozice
P6
Základní
CN¥557K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Ant Group?
Block logo
+CN¥418K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Ant Group in Greater Shanghai Area představuje roční celkovou odměnu CN¥992,625. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ant Group pro pozici Softwarový inženýr in Greater Shanghai Area je CN¥551,015.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Ant Group

Související společnosti

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje