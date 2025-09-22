Seznam společností
Ant Group
  • Platy
  • Datový vědec

  • Všechny platy Datový vědec

Ant Group Datový vědec Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový vědec in China ve společnosti Ant Group činí celkem CN¥638K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ant Group. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Mediánový balíček
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Celkem za rok
CN¥638K
Pozice
hidden
Základní
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥150K
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Ant Group?

CN¥1.15M

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový vědec ve společnosti Ant Group in China představuje roční celkovou odměnu CN¥881,043. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ant Group pro pozici Datový vědec in China je CN¥590,640.

