Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Ansys se pohybuje od ₹1.93M year pro P1 do ₹3.9M year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹2.37M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ansys. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
₹1.93M
₹1.72M
₹155K
₹59.4K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹284K
₹225K
P3
₹3.95M
₹3.05M
₹801K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.24M
₹481K
₹186K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
Ve společnosti Ansys podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici