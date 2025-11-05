Seznam společností
Ansys
Ansys Softwarový inženýr Platy v Greater Bengaluru

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Ansys se pohybuje od ₹2.1M year pro P1 do ₹4.61M year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹4.84M.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
Software Engineer 1(Začátečnická úroveň)
₹2.1M
₹1.79M
₹258K
₹43.3K
P2
Software Engineer 2
₹2.74M
₹2.12M
₹342K
₹281K
P3
Senior Software Engineer
₹4.46M
₹3.36M
₹962K
₹138K
P4
Lead Software Engineer
₹4.61M
₹3.72M
₹769K
₹130K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Ansys podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Výzkumný vědec

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Ansys in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹5,490,511. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ansys pro pozici Softwarový inženýr in Greater Bengaluru je ₹2,758,400.

Další zdroje