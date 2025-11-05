Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Ansys se pohybuje od ₹2.1M year pro P1 do ₹4.61M year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹4.84M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ansys. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
₹2.1M
₹1.79M
₹258K
₹43.3K
P2
₹2.74M
₹2.12M
₹342K
₹281K
P3
₹4.46M
₹3.36M
₹962K
₹138K
P4
₹4.61M
₹3.72M
₹769K
₹130K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
Ve společnosti Ansys podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)
