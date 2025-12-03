Kompenzace Personalista in United States ve společnosti Ansys činí $99K year pro P2. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ansys. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025
Průměrná celková kompenzace
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
Ve společnosti Ansys podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)
