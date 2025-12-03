Seznam společností
Ansys
Ansys Personalista Platy

Kompenzace Personalista in United States ve společnosti Ansys činí $99K year pro P2. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ansys. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$100K - $114K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$87.5K$100K$114K$127K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobrazit 4 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Ansys podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Personalista ve společnosti Ansys in United States představuje roční celkovou odměnu $127,440. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ansys pro pozici Personalista in United States je $87,480.

Další zdroje

