Kompenzace Strojní inženýr in United States ve společnosti Ansys se pohybuje od $111K year pro P2 do $284K year pro P5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $165K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ansys. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$111K
$103K
$1.1K
$7.2K
P3
$164K
$139K
$13.9K
$10.8K
P4
$193K
$140K
$30K
$22.5K
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
Ve společnosti Ansys podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)
