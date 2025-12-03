Seznam společností
Ansys
Ansys Strojní inženýr Platy

Kompenzace Strojní inženýr in United States ve společnosti Ansys se pohybuje od $111K year pro P2 do $284K year pro P5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $165K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ansys. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$111K
$103K
$1.1K
$7.2K
P3
$164K
$139K
$13.9K
$10.8K
P4
$193K
$140K
$30K
$22.5K
Zobrazit 4 Další úrovně
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Ansys podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Strojní inženýr ve společnosti Ansys in United States představuje roční celkovou odměnu $284,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ansys pro pozici Strojní inženýr in United States je $153,320.

Další zdroje

