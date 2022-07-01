Adresář Společností
Ansarada
Ansarada Platy

Rozsah platů Ansarada se pohybuje od $16,528 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $49,750 pro Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ansarada. Naposledy aktualizováno: 8/21/2025

$160K

Zákaznický servis
$36.7K
Lidské zdroje
$49.8K
Softwarový inženýr
$16.5K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Ansarada, — это Lidské zdroje at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $49,750. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Ansarada, составляет $36,709.

