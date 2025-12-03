Seznam společností
Průměrná celková kompenzace Obchodní inženýr in Romania ve společnosti Anritsu se pohybuje od RON 128K do RON 179K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Anritsu. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$31.4K - $36.5K
Romania
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$29K$31.4K$36.5K$40.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Anritsu?

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní inženýr ve společnosti Anritsu in Romania představuje roční celkovou odměnu RON 179,126. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Anritsu pro pozici Obchodní inženýr in Romania je RON 127,947.

