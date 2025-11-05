Seznam společností
Anheuser-Busch InBev
Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in New York City Area ve společnosti Anheuser-Busch InBev činí celkem $410K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Anheuser-Busch InBev. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Anheuser-Busch InBev
Software Engineering Manager
New York, NY
Celkem za rok
$410K
Pozice
L4
Základní
$245K
Stock (/yr)
$55K
Bonus
$110K
Roky ve společnosti
5-10 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Anheuser-Busch InBev in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $1,070,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Anheuser-Busch InBev pro pozici Manažer softwarového inženýrství in New York City Area je $410,000.

Další zdroje