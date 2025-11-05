Seznam společností
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev Softwarový inženýr Platy v India

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in India ve společnosti Anheuser-Busch InBev činí celkem ₹3.12M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Anheuser-Busch InBev. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Anheuser-Busch InBev
senior data engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹3.12M
Pozice
6
Základní
₹3.12M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Anheuser-Busch InBev?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Anheuser-Busch InBev in India představuje roční celkovou odměnu ₹4,234,410. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Anheuser-Busch InBev pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹2,623,741.

