Kompenzace Softwarový inženýr in Indianapolis, IN Area ve společnosti Angi činí $188K year pro L2. Mediánový yearní kompenzační balíček in Indianapolis, IN Area činí celkem $173K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Angi. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
Software Engineer 1(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$188K
$158K
$16.7K
$13K
L3
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Angi podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Angi in Indianapolis, IN Area představuje roční celkovou odměnu $196,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Angi pro pozici Softwarový inženýr in Indianapolis, IN Area je $180,000.

