Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Denver And Boulder Area ve společnosti Angi se pohybuje od $143K year pro L1 do $252K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Denver And Boulder Area činí celkem $183K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Angi. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
$252K
$203K
$34K
$15K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Angi podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)