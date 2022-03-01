Seznam společností
Angi
Angi Platy

Platy ve společnosti Angi se pohybují od $49,750 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $280,812 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Angi. Naposledy aktualizováno: 8/29/2025

$160K

Softwarový inženýr
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $195K
Manažer softwarového inženýrství
L3 $274K
L4 $281K

Datový vědec
Median $207K
Produktový designér
Median $138K
Personalista
Median $130K
Administrativní asistent
$112K
Obchodní analytik
$167K
Finanční analytik
$169K
Lidské zdroje
$130K
Marketing
$78.6K
Prodej
$49.8K
UX výzkumník
$184K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Angi podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Angi je Manažer softwarového inženýrství at the L4 level s roční celkovou odměnou $280,812. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Angi je $169,150.

Další zdroje