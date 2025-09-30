Seznam společností
Angel One
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Mumbai Metropolitan Region

Angel One Softwarový inženýr Platy v Mumbai Metropolitan Region

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Mumbai Metropolitan Region ve společnosti Angel One činí celkem ₹2.38M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Angel One. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Celkem za rok
₹2.38M
Pozice
SDE 1
Základní
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹198K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
1 Rok
Jaké jsou kariérní úrovně u Angel One?

₹13.95M

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Angel One in Mumbai Metropolitan Region představuje roční celkovou odměnu ₹3,199,029. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Angel One pro pozici Softwarový inženýr in Mumbai Metropolitan Region je ₹2,282,121.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Angel One

Související společnosti

  • Snap
  • Intuit
  • DoorDash
  • PayPal
  • Square
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje