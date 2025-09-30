Seznam společností
Angel One
Angel One Produktový manažer Platy v Greater Bengaluru

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in Greater Bengaluru ve společnosti Angel One činí celkem ₹2.51M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Angel One. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Angel One
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹2.51M
Pozice
Associate Product Manager
Základní
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Angel One?

₹13.95M

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Přispět

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Angel One in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹12,672,627. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Angel One pro pozici Produktový manažer in Greater Bengaluru je ₹3,509,706.

Další zdroje