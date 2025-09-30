Seznam společností
Anaplan
Anaplan Softwarový inženýr Platy v Greater London Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater London Area ve společnosti Anaplan se pohybuje od £69.2K year pro P2 do £121K year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater London Area činí celkem £91K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Anaplan. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
(Začátečnická úroveň)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
£121K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Anaplan podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Anaplan in Greater London Area představuje roční celkovou odměnu £152,321. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Anaplan pro pozici Softwarový inženýr in Greater London Area je £81,477.

