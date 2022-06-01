Adresář Společností
AmTrust Financial Platy

Rozsah platů AmTrust Financial se pohybuje od $85,425 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $141,365 pro Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AmTrust Financial. Naposledy aktualizováno: 8/21/2025

$160K

Obchodní analytik
$88.2K
Datový analytik
$119K
Datový vědec
$141K

Softwarový inženýr
$85.4K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti AmTrust Financial je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $141,365. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti AmTrust Financial je $103,800.

