Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti Amperity činí celkem $310K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Amperity. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Mediánový balíček
company icon
Amperity
Software Engineering Manager
Seattle, WA
Celkem za rok
$310K
Pozice
hidden
Základní
$245K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$65K
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Amperity?

$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Option

Ve společnosti Amperity podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Manažer softwarového inženýrství at Amperity in United States sits at a yearly total compensation of $310,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amperity for the Manažer softwarového inženýrství role in United States is $261,000.

