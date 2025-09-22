Seznam společností
Amperity
Amperity Prodej Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Amperity. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměrná celková kompenzace

$170K - $199K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$149K$170K$199K$212K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Option

Ve společnosti Amperity podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

El paquete salarial más alto reportado para un Prodej en Amperity in United States tiene una compensación total anual de $212,063. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Amperity para el puesto de Prodej in United States es $148,625.

Další zdroje