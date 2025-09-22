Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Ampere Computing se pohybuje od $170K year pro L6 do $275K year pro L8. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $198K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ampere Computing. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
