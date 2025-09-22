Seznam společností
Ampere Computing
  • Platy
  • Hardwarový inženýr

  • Všechny platy Hardwarový inženýr

Ampere Computing Hardwarový inženýr Platy

Kompenzace Hardwarový inženýr in United States ve společnosti Ampere Computing se pohybuje od $189K year pro L6 do $364K year pro L9. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $196K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Jaké jsou kariérní úrovně u Ampere Computing?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Hardwarový inženýr ve společnosti Ampere Computing in United States představuje roční celkovou odměnu $363,667. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ampere Computing pro pozici Hardwarový inženýr in United States je $204,700.

