AMI Platy

Rozsah platů AMI se pohybuje od $25,596 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový manažer na spodním konci do $170,850 pro Technický manažer programu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AMI. Naposledy aktualizováno: 8/11/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $28.7K
Účetní
$152K
Produktový manažer
$25.6K

Prodej
$32.9K
Vedoucí softwarového inženýrství
$159K
Technický manažer programu
$171K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti AMI je Technický manažer programu at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $170,850. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti AMI je $92,452.

