Kompenzace Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Amgen se pohybuje od $206K year pro L5 do $254K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $212K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Amgen. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
0%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
34%
ROK 4
Ve společnosti Amgen podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
0% nabývá v 1st-ROK (0.00% ročně)
33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)
34% nabývá v 4th-ROK (34.00% ročně)
