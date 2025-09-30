Seznam společností
Amgen
Amgen Softwarový inženýr Platy v Greater Los Angeles Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Los Angeles Area ve společnosti Amgen se pohybuje od $115K year pro L3 do $275K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Los Angeles Area činí celkem $210K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Amgen. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
(Začátečnická úroveň)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

0%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

34%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Amgen podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 0% nabývá v 1st-ROK (0.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)

  • 34% nabývá v 4th-ROK (34.00% ročně)



Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Amgen in Greater Los Angeles Area představuje roční celkovou odměnu $284,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Amgen pro pozici Softwarový inženýr in Greater Los Angeles Area je $192,500.

