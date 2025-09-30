Seznam společností
Amgen
Kompenzace Datový vědec in Greater Los Angeles Area ve společnosti Amgen se pohybuje od $96.7K year pro L3 do $218K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Los Angeles Area činí celkem $139K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

0%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

34%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Amgen podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 0% nabývá v 1st-ROK (0.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)

  • 34% nabývá v 4th-ROK (34.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový vědec ve společnosti Amgen in Greater Los Angeles Area představuje roční celkovou odměnu $218,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Amgen pro pozici Datový vědec in Greater Los Angeles Area je $143,000.

