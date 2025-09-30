Kompenzace Datový vědec in Greater Los Angeles Area ve společnosti Amgen se pohybuje od $96.7K year pro L3 do $218K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Los Angeles Area činí celkem $139K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Amgen. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
0%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
34%
ROK 4
Ve společnosti Amgen podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
0% nabývá v 1st-ROK (0.00% ročně)
33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)
34% nabývá v 4th-ROK (34.00% ročně)