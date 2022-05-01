Seznam společností
AMETEK
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

AMETEK Platy

Platy ve společnosti AMETEK se pohybují od $58,107 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $265,200 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AMETEK. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Elektrotechnický inženýr
Median $200K
Hardwarový inženýr
$60.6K
Strojní inženýr
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Optický inženýr
$143K
Softwarový inženýr
$58.1K
Manažer softwarového inženýrství
$265K
Technický programový manažer
$171K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti AMETEK je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $265,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AMETEK je $147,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro AMETEK

Související společnosti

  • Jabil
  • Tektronix
  • Sherwin-Williams
  • NextEra Energy
  • DuPont
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje