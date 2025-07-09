Seznam společností
Americold
Americold Platy

Platy ve společnosti Americold se pohybují od $70,350 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $233,825 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Americold. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

$160K

Obchodní rozvoj
$234K
Hardwarový inženýr
$98K
Lidské zdroje
$70.4K

Softwarový inženýr
$128K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Americold je Obchodní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $233,825. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Americold je $112,750.

