American Tower
American Tower Platy

Platy ve společnosti American Tower se pohybují od $34,053 celkové roční kompenzace pro pozici Projektový manažer na dolním konci až po $222,408 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti American Tower. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

$160K

Hardwarový inženýr
$106K
Projektový manažer
$34.1K
Softwarový inženýr
$199K

Manažer softwarového inženýrství
$222K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti American Tower podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Časté dotazy

La compensació total anual mitjana reportada a American Tower és $152,263.

Další zdroje