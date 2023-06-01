Seznam společností
American Red Cross
American Red Cross Platy

Platy ve společnosti American Red Cross se pohybují od $30,833 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $183,600 pro pozici Marketing na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti American Red Cross. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

$160K

Administrativní asistent
$59.7K
Obchodní analytik
$126K
Zákaznické služby
$30.8K

Datový analytik
$35.5K
Datový vědec
$35.2K
Marketing
$184K
Produktový manažer
$131K
Projektový manažer
$95.5K
Softwarový inženýr
$79.6K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti American Red Cross je Marketing at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $183,600. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti American Red Cross je $79,600.

