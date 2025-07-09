Seznam společností
American Medical Association
American Medical Association Platy

Platy ve společnosti American Medical Association se pohybují od $77,610 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $587,050 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti American Medical Association. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $110K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový analytik
$77.6K
Datový vědec
$85.4K

Produktový designér
$81.6K
Produktový manažer
$249K
Manažer softwarového inženýrství
$587K
Architekt řešení
$139K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti American Medical Association je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $587,050. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti American Medical Association je $110,000.

