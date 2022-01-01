Seznam společností
American Family Insurance
American Family Insurance Platy

Platy ve společnosti American Family Insurance se pohybují od $22,718 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $190,950 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti American Family Insurance. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Softwarový inženýr
Median $127K
Obchodní analytik
Median $102K
Datový vědec
Median $145K

Manažer softwarového inženýrství
Median $188K
Aktuar
$161K
Lidské zdroje
$22.7K
Information Technologist (IT)
$124K
Marketing
$121K
Prodej
$52.5K
Cybersecurity Analyst
$153K
Technický programový manažer
$191K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti American Family Insurance je Technický programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $190,950. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti American Family Insurance je $127,000.

Další zdroje