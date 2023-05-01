Seznam společností
American Axle & Manufacturing
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

American Axle & Manufacturing Platy

Platy ve společnosti American Axle & Manufacturing se pohybují od $15,075 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $183,600 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti American Axle & Manufacturing. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Strojní inženýr
Median $91.7K
Datový vědec
$15.1K
Produktový designér
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Manažer softwarového inženýrství
$184K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

أعلى وظيفة أجراً في American Axle & Manufacturing هي Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $183,600. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في American Axle & Manufacturing هو $100,640.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro American Axle & Manufacturing

Související společnosti

  • Tesla
  • Lyft
  • Square
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje