Kompenzace Strojní inženýr in United States ve společnosti American Airlines činí $105K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $101K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti American Airlines. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L2
Associate Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Mechanical Engineer
$105K
$105K
$0
$0
L5
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaké jsou kariérní úrovně u American Airlines?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Strojní inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Strojní inženýr ve společnosti American Airlines in United States představuje roční celkovou odměnu $110,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti American Airlines pro pozici Strojní inženýr in United States je $101,000.

