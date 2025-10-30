Kompenzace Obchodní analytik in United States ve společnosti American Airlines se pohybuje od $83.8K year pro L2 do $108K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $109K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti American Airlines. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
