Ambarella Platy

Rozsah platů Ambarella se pohybuje od $54,354 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $305,000 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ambarella. Naposledy aktualizováno: 8/11/2025

$160K

Hardwarový inženýr
Median $255K

ASIC inženýr

Softwarový inženýr
Median $54.4K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $305K

Obchodní analytik
$235K
Marketing
$231K
Architekt řešení
$251K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Ambarella je Vedoucí softwarového inženýrství s roční celkovou kompenzací ve výši $305,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Ambarella je $243,210.

