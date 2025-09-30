Seznam společností
Altice USA
Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in New York City Area ve společnosti Altice USA činí celkem $158K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Altice USA. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Altice USA
Senior Data Engineer
New York, NY
Celkem za rok
$158K
Pozice
Senior
Základní
$158K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Altice USA?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Altice USA şirketindeki in New York City Area Softwarový inženýr pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $207,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Altice USA şirketinde Softwarový inženýr rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $157,500 tutarındadır.

