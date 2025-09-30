Seznam společností
Alteryx
Alteryx Softwarový inženýr Platy v United States

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Alteryx se pohybuje od $177K year pro Software Engineer do $256K year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $199K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Alteryx. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Platy stážistů

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Alteryx podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.4% nabývá v 3rd-ROK (33.40% ročně)



Časté dotazy

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwarový inženýr hos Alteryx in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $290,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Alteryx for Softwarový inženýr rollen in United States er $198,500.

