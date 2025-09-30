Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Alteryx se pohybuje od $177K year pro Software Engineer do $256K year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $199K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Alteryx. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
Ve společnosti Alteryx podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)
33.4% nabývá v 3rd-ROK (33.40% ročně)