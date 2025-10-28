Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Alteryx se pohybuje od ₹2.27M year pro Associate Software Engineer do ₹7.01M year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹4.21M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Alteryx. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
Ve společnosti Alteryx podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)
33.4% nabývá v 3rd-ROK (33.40% ročně)