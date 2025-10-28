Seznam společností
Alteryx
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Alteryx Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Alteryx se pohybuje od ₹2.27M year pro Associate Software Engineer do ₹7.01M year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹4.21M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Alteryx. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Alteryx podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.4% nabývá v 3rd-ROK (33.40% ročně)



Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Alteryx in India představuje roční celkovou odměnu ₹7,840,136. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Alteryx pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹4,137,395.

