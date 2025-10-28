Seznam společností
Alteryx
Alteryx Projektový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Projektový manažer in United States ve společnosti Alteryx činí celkem $189K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Alteryx. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Mediánový balíček
company icon
Alteryx
Project Manager
hidden
Celkem za rok
$189K
Pozice
hidden
Základní
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24K
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Alteryx?
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Alteryx podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.4% nabývá v 3rd-ROK (33.40% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Projektový manažer ve společnosti Alteryx in United States představuje roční celkovou odměnu $274,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Alteryx pro pozici Projektový manažer in United States je $184,500.

