Průměrná celková kompenzace Finanční analytik in United States ve společnosti Alteryx se pohybuje od $134K do $191K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Alteryx. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025
Průměrná celková kompenzace
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
Ve společnosti Alteryx podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)
33.4% nabývá v 3rd-ROK (33.40% ročně)