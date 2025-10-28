Seznam společností
Průměrná celková kompenzace Zákaznický úspěch in India ve společnosti Alteryx se pohybuje od ₹2.1M do ₹2.99M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Alteryx. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměrná celková kompenzace

₹2.4M - ₹2.81M
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Alteryx podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.4% nabývá v 3rd-ROK (33.40% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Zákaznický úspěch ve společnosti Alteryx in India představuje roční celkovou odměnu ₹2,991,697. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Alteryx pro pozici Zákaznický úspěch in India je ₹2,096,745.

