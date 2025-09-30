Kompenzace Softwarový inženýr in Italy ve společnosti ALTEN se pohybuje od €27.5K year pro Software Engineer I do €36.6K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Italy činí celkem €30.3K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ALTEN. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
