ALTEN
Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Montreal ve společnosti ALTEN se pohybuje od CA$85.6K year pro Software Engineer I do CA$91.5K year pro Software Engineer II. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Montreal činí celkem CA$88.4K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začátečnická úroveň)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Nejnovější příspěvky platů
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u ALTEN?

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at ALTEN in Greater Montreal sits at a yearly total compensation of CA$103,085. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Softwarový inženýr role in Greater Montreal is CA$88,382.

Další zdroje