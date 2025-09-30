Kompenzace Softwarový inženýr in Canada ve společnosti ALTEN se pohybuje od CA$85.6K year pro Software Engineer I do CA$91.5K year pro Software Engineer II. Mediánový yearní kompenzační balíček in Canada činí celkem CA$88.4K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ALTEN. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer I
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
