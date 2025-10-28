Seznam společností
ALTEN
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

ALTEN Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in Italy ve společnosti ALTEN se pohybuje od €26.8K year pro Software Engineer I do €35.7K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Italy činí celkem €29.6K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začátečnická úroveň)
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u ALTEN?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti ALTEN in Italy představuje roční celkovou odměnu €35,701. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ALTEN pro pozici Softwarový inženýr in Italy je €29,580.

